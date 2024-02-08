تغريم متهم 15 ألف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاك (متضرر) ومتهم بإلزام الثاني بأن يؤدي للشاكي مبلغ 15 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، نظير سب الشاكي بعبارات وألفاظ تخدش الحياء، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكان شاك (متضرر) أقام دعوى قضائية ضد (متهم) قام بسبه بعبارات وكلمات سيئة، ما دفع الشاكي للمطالبة بإلزام المتهم، بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ما تقدم، وكان البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المتهم هو سب الشاكي بالعبارات وبألفاظ تخدش الحياء، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية نيابة أبوظبي الكلية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه مبلغ ألفين درهم.