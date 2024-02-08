«إيدج» تتعاون مع «الصناعات الجوية التركية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «ايدج»، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أمس، مذكرة تفاهم مع «الصناعات الجوية التركية»، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع ومقرها تركيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للدفاع، معرض الدفاع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للعمل والتعاون معاً في العديد من المبادرات المرتبطة بالطيران.

وتعكس الاتفاقية الالتزام المشترك لدى الجانبين بدمج حمولات وأجهزة استشعار «ايدج» المتقدمة في منتجات «الصناعات الجوية التركية». وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركتان في مجالات توفير المعلومات المستمرة ومهام المراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع، وتشمل الشراكة أيضاً احتمالية نقل التكنولوجيا، إلى جانب الدمج والتصنيع.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة ايدج: «تسهم اتفاقيتنا مع شركة الصناعات الجوية التركية، باعتبارها الشريك المُفضّل للمشاريع المتقدمة للأنظمة الجوية، في تعزيز تعاوننا المستمر مع منظومة الصناعة الدفاعية في تركيا، كما تُؤكد المكانة العالمية والثقة التي نحظى بها كمجموعة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والدفاع. كما تبرهن هذه الاتفاقية على مدى تميّز القدرات الحديثة التي طورتها ايدج واكتسبتها منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، والذي يشمل التكنولوجيا المطورة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبنا، نتطلّع إلى مضاعفة جهودنا وتبادل الخبرات في ما بيننا لتعزيز النجاح مع الصناعات الجوية التركية ومواصلة التقدم في قطاعي الطيران والدفاع».

من جانبه، قال البروفيسور تيميل كوتيل، الرئيس والمدير التنفيذي للصناعات الجوية التركية: «أتمنى أن تعود مذكرة التفاهم بفوائد كبيرة على الصناعات الجوية التركية وايدج على حد سواء. كما آمل أن يشهد هذا التعاون توسعاً أكبر في السنوات المقبلة».