«الإمارات للعلوم» تحتفل بتخريج 121 ضابطاً في دورة «القيادات»

أبوظبي (وام)

احتفلت أكاديمية الإمارات للعلوم والتدريب بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بتخريج ضباط الهيئة من دورة القيادات والقيادات المتقدمة برعاية اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة رئيس الأكاديمية. حضر حفل التخريج، اللواء خليفة بالقوبع الحميري مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، والعميد محمد سعيد العامري مدير الأكاديمية، والعقيد عبدالرحمن عبدالله الزعابي نائب مدير الأكاديمية، وعدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والضباط والموظفين بالهيئة، حيث تم تكريم الخريجين، وعددهم 121 ضابطاً من العنصرين الرجالي والنسائي، كما تم تكريم الأوائل من كل دفعة من رتبة نقيب إلى رائد، ومن رتبة رائد إلى مقدم.