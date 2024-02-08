شرطة أبوظبي تطلع على التكنولوجيا التعليمية والتدريبية في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من شرطة أبوظبي على أحدث حلول التكنولوجيا التعليمية والتدريبية المبتكرة في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم (BETT ) الذي عقد خلال في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً. وأكد العقيد طلال عبد الرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية رئيس الوفد اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف المؤتمرات والمعارض العالمية التي تستعرض مستقبل التعليم والتدريب، لافتاً إلى أن المعرض يواكب التغيرات العالمية المتسارعة في هذا المجال بما يناسب تطلعات المستقبل.

ولفت إلى أن وفد شرطة أبوظبي اطلع على أهم الممارسات والتجارب العالمية الرائدة في مجال التعليم، وبحث كيفية مواءمتها مع متطلبات التطوير الخاصة بشرطة أبوظبي. ويعد هذا المعرض من أكبر المحافل الدولية التي تقام سنوياً، ويستعرض أهم التقنيات في مجال التعليم، إلى جانب عقد مختلف الجلسات الحوارية والندوات والاجتماعات واللقاءات، والتي تطرح الحلول والأفكار المتعلقة بمستقبل التعليم.