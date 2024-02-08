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«أبوظبي للزراعة» تطلق برنامج «موهبة» الزراعي

«أبوظبي للزراعة» تطلق برنامج «موهبة» الزراعي
9 فبراير 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، برنامج «موهبة» الزراعي، وذلك ضمن مبادرة تنمية المواهب المحلية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر لدى جامعة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمهارات 60 طالباً وطالبة في المجالات الزراعية المختلفة وتعريفهم بأهم التقنيات الزراعية المبتكرة التي تسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية وتطويرها بمختلف مكوناتها. كما ينفذ مسابقة في مجال الابتكار الزراعي للطلبة المشتركين في البرنامج.
ويأتي البرنامج في إطار حرص الهيئة على جعل القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي ممكن بالمعرفة والبحث العلمي والتطوير، كما تعمل الهيئة على تمكين الطلاب للاستفادة من إمكانات الهيئة وبنيتها التحتية لتحقيق التكامل بين الأبحاث العلمية وتطبيقاتها في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي.
يشرف على البرنامج مختصون من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتضمن أربع مراحل تدريبية ميدانية في عدد من المحطات البحثية التابعة للهيئة في أبوظبي والعين، بالإضافة إلى متنزه العلوم والابتكار في جامعة الإمارات ومزرعة فلج هزاع. وذلك للتعرف على أهم التقنيات الزراعية المبتكرة، تشجيع الطلاب على الابتكار في المجال الزراعي، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.
ويشمل البرنامج التدريب العملي الميداني في مجالات التكنولوجيا الزراعية، الزراعة المتقدمة، وقاية النبات، مختبرات الغذاء، البيوت المحمية والشبكية.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
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