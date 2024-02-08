إنجاز عالمي جديد لـ«إقامة دبي» في ميدان الابتكار

دبي (الاتحاد)

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، إنجازاً عالمياً بحصولها على شهادة (المؤسسة الحكومية المبتكرة) من معهد الابتكار العالمي بمستوى (ممتاز)، حيث تعتبر بذلك أول جهة حكومية مختصة بالهجرة والجوازات تحصل على هذا التصنيف على مستوى العالم، وذلك بموجب اطِّلاع معهد الابتكار العالمي على استراتيجية الابتكار بإقامة دبي واتجاهاتها، ومجالات وقنوات تطبيقها وارتباطها بالرؤى المستقبلية للإدارة في تعزيز جهودها الاستباقية. وأكد المقدم فيصل عبدالله بن بليلة، مدير مركز الابتكار والمستقبل، أن حصول «إقامة دبي» على هذا التصنيف يعد إضافة مهمة لإنجازاتها التي ارتقت إلى مرتبة العالمية من خلال استيفائها للشروط كافة والمعايير المتعلقة بتقييم الإنجاز، وتقدير قيمته وأهميته، حيث قطعت «إقامة دبي» شوطاً بعيداً في ميدان الابتكار من خلال تهيئة البيئة الملائمة، وإطلاق القدرات الخلاقة للمبدعين والمبتكرين ورعاية أصحاب المواهب من كوادرها البشرية.