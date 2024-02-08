عمار النعيمي: إنجازات نوعية تساهم في تطور وازدهار الإمارات

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أهمية مبادرة شهر الابتكار كمناسبة إماراتية وطنية تحتفي بالمبادرات والإنجازات النوعية، التي تخدم وتساهم في تطور وازدهار دولة الإمارات بشكل عام والإمارة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات «الإمارات تبتكر 2024» في إمارة عجمان، وافتتاح المنصة الرئيسية للابتكار المقامة في مرسى عجمان التي ينظمها برنامج عجمان للتميز، بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص والأفراد المبتكرين من المجتمع.

حضر الافتتاح، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، بجانب مديري العموم وكبار المسؤولين في حكومة عجمان.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن الابتكار مناسبة وطنية إماراتية تلتزم حكومة عجمان بتوجيه مواردها نحو مفهومه، بما يسهم في تطوير خدمات الإمارة وتحقيق الكفاءة والفعالية بجميع عملياتها بطرق مبتكرة.

وأكد سموه ضرورة تبني الابتكار على مستوى المؤسسات وكوادرها البشرية وأفراد المجتمع كنموذج تطويري يسهم في تحقيق رؤية الإمارة.

واطلع سموه خلال زيارته مختلف الجهات المشاركة في المنصة، على أبرز إنجازاتها والجانب الابتكاري في عملها، والتي تسلط الضوء على المبادرات والابتكارات، التي بإمكانها أن تدعم القطاع الحكومي ليقدم خدماته بشكل أفضل وبتميز أكثر.

وحرص برنامج عجمان للتميز في النسخة التاسعة من شهر الابتكار، على مشاركة أفراد المجتمع في المنصة الرئيسية للتأكيد على أن الابتكار ليس مقتصراً على الجهات الحكومية فقط، بل لا بد من تعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في الفعاليات.

وتتضمن فعاليات أسبوع الابتكار في الإمارة مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش والمعارض ومختبرات الابتكار والتي تستمر حتى 14 من شهر فبراير الجاري، وهي مفتوحة لكل أفراد المجتمع وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الابتكار، وتعقد هذه الفعاليات في مختلف مناطق عجمان والمنامة ومصفوت.

وتعد المنصة المقامة في مرسى عجمان هي المنصة الرئيسية للفعاليات، إلى جانب عرض الجهات وأفراد المجتمع، وسيتم عقد بعض الورش المتخصصة في مجال الابتكار في الفترة الصباحية والمسائية متاحة لموظفي الحكومة والجمهور.

كما ستقام ورش وفعاليات متنوعة في مركز عجمان X، ومركز عجمان لريادة الأعمال ومتحف عجمان ومتحف مصفوت وسيتي سنتر عجمان، تعقدها عدد من الدوائر؛ منها دائرة الموارد البشرية ودائرة عجمان الرقمية ومركز الإحصاء وبرنامج عجمان للتميز ودائرة المالية ودائرة التنمية السياحية وغرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة الميناء والجمارك ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

يأتي إطلاق هذه الفعاليات، ضمن جهود برنامج عجمان للتميز الحكومي، المتواصلة لتعزيز ثقافة الابتكار والريادة الحكومية، وتحقيق رؤية دولة الإمارات في تطوير بيئة تشجع على الابتكار، وتعزز من دور القطاع الحكومي كمحرك للتنمية المستدامة، والريادة في مختلف المجالات.

يعد أسبوع الابتكار بمثابة خطوة نحو تعزيز ثقافة الابتكار والتميز والريادة في الإمارة، وتشكل هذه الأنشطة منصة لتبادل الأفكار والخبرات التي تُعزز من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بهدف تحقيق تطلعات الإمارة، نحو مستقبل أفضل وأكثر تطوراً.