برعاية وحضور محمد بن راشد.. «صناع الأمل» تكشف عن تفاصيل الحفل الختامي لتكريم بطل المبادرة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، تفاصيل الحفل الختامي الذي يجري برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 25 فبراير الجاري في «كوكا كولا أرينا» في «سيتي ووك» بدبي، والذي يشهد تتويج أوائل «صناع الأمل» الذين يساهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم، من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية.

ويشهد الحفل، تكريم صانع الأمل العربي الذي سيحصد مكافأة مالية قدرها مليون درهم، وذلك من بين أكثر من 58 ألف مرشح. كما أعلنت المبادرة طرح تذاكر حفل تكريم «صناع الأمل»، الذي سيذهب ريعه لدعم الأعمال الإنسانية، عبر الموقع الإلكتروني، حيث يحيي الحفل أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي بباقة من أروع أغانيهم، ويقدمه الإعلاميان نيشان ديرهاروتيونيان، ومهيرة عبدالعزيز.

ويحتفي كل من الفنان حسين الجسمي والفنانة أحلام والفنانة أصالة بصناع الأمل المكرمين عبر تقديم لوحة فنية شبابية عربية تحمل رسالة الخير والعطاء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل الختامي إلى أكثر من 12 ألف شخص من مختلف أنحاء الوطن العربي. ويشهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام، والذي سيكون الأضخم من نوعه، مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات. ويستعرض الحفل، قصصاً إنسانية ملهمة تضيء على مجموعة من جنود الإنسانية الذين سخروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، وذلك قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي.

وحول مشاركتهم في حفل تتويج «صناع الأمل»، أعرب الفنانون عن سعادتهم وفخرهم بدعم المبادرة، مقدمين لها الشكر لمنحهم هذه الفرصة ليكونوا من المساهمين في نشر ثقافة الأمل في الوطن العربي. وقالت الفنانة أحلام: «فخورة بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها دولة الإمارات وتهدف إلى نشر قيم الخير والعطاء والأمل في الوطن العربي، ويشرفني أن أكون من الداعمين لرسالة (صناع الأمل)، وكل الشكر لهذه المبادرة التي أتاحت لي فرصة المشاركة في الحفل الختامي».

وقالت الفنانة أصالة: «عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق المبادرات الإنسانية لغرس الأمل في نفوس العرب، وهذه المبادرة النبيلة (صناع الأمل) دعوة لنا جميعاً للمساهمة في فعل الخير.. شكراً للإمارات والقائمين على هذه المبادرة، والمشاركة في حفل التتويج تشريف لأي فنان». وثمن الفنان حسين الجسمي، الدور الذي تلعبه مبادرة «صناع الأمل» في تغيير واقع المجتمعات العربية نحو الأفضل، وقال: «الفن الحقيقي لا معنى له إلا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، ومشاركتي في الحفل الختامي هي مساهمة بسيطة في تحقيق الرؤى العظيمة لهذه المبادرة الكريمة».

وتندرج مبادرة «صناع الأمل»، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة، وتكريس ثقافة العطاء، وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس أياً كانت الظروف. وتهدف المبادرة، إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في وطننا العربي من رجال ونساء وشباب وشابات، يعملون بروح متفانية من أجل خدمة الآخرين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتكريم هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون الأمل، ويسهمون في تحسين الحياة، وذلك من خلال التعريف بهم وبمشاريعهم وتعزيز شهرتهم، وتوفير الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مشاريعهم التطوعية وجهودهم الفردية المتميزة في غرس الأمل في بيئاتهم ومجتمعاتهم.