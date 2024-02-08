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«بيت الخير» تطلق «ساعد تسعد»

«بيت الخير» تطلق «ساعد تسعد»
9 فبراير 2024 01:33

سامي عبدالرؤوف (دبي) 

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أطلقت «بيت الخير»، خدمة جديدة تحت مسمى «ساعد تسعد»، ضمن تطبيقها الذكي، لتسمح بتقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين، من خلال إشراك المحسن في اختيار الحالة التي يود دعمها، وقيمة الكوبون الغذائي الذي يرغب بإرساله له، ويمكنه توكيل الجمعية بتسليم الكوبون للمستهدف من هذه الخدمة، كما يمكن للمتبرع شراء الكوبونات وتوصيلها بنفسه للحالة إذا رغب بذلك.
وتأتي «ساعد تسعد» ضمن جهود «بيت الخير» التي شملت إطلاق عدّة مبادرات إنسانية مبتكرة، فبعد أن عزّزت الجمعية التحول الرقمي، طوّرت خدماتها الإلكترونية، لتمكّن الجمهور من التفاعل مع برامجها الإنسانية ومشاريعها الخيرية بكل سهولة ويسر. 
وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية التبرع بالمواد الغذائية، وتسمح بمشاركة المتبرع في اختيار المحتاج الذي يود مساعدته، لمعرفته بأنه قد يتعفف عن السؤال رغم ظروفه الصعبة، فيقوم المحسن بتحديد قيمة السلة أو الكوبون الغذائي، ويبلغ الجمعية باسم المستحق وعنوانه، ليقوم الفريق الميداني بتسليمه شخصياً المساعدة سواء كانت سلة غذائية أو كوبونات يشتري بها ما يريد من متاجر البيع بالتجزئة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة. من جانبه، أوضح عيدروس أحمد، رئيس قسم تقنية المعلومات في الجمعية، مزايا هذه الخدمة، وقال: «تتميّز» ساعد تسعد «بأنها أول خدمة إلكترونية مبتكرة لتقديم الدعم الغذائي على مستوى الدولة». 
وأضاف: «يمكن للمتبرع من خلال هذه الخدمة اختيار الشخص الذي يود مساعدته، أو إهداءه، خاصةً وأن البعض لديه معارف أو أصدقاء يُحرَجون من قبول المساعدة، وبالتالي يمكن مساعدتهم عن طريق هذه الخدمة بتحديد قيمة السلة الغذائية أو الكوبون الغذائي مع إبلاغ الجمعية باسم المستحق وعنوانه، وتتكفل بدورها بتوصيل المساعدة للشخص المحدد».
وأشار إلى أنه يمكن التبرع بالسلة الغذائية بقيمة 300 درهم وهناك السلة الأكبر حجماً بقيمة 500 درهم، أما كوبونات المشتريات فهي تشمل فئتين بقيمة 200 درهم و300 درهم. وذكر أنه يمكن لمن يرغب بتقديمها هدية بشكل شخصي أن يقتنيها ويسلّمها بنفسه لمن يريد، وكذلك هناك خيار آخر بسداد قيمة السلة أو الكوبونات لتتكفل الجمعية بتوصيلها لإحدى الأسر المتعففة المسجلة في قاعدة البيانات لديها.

بيت الخير
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