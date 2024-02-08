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علوم الدار

«دبي الصحية» تفتتح مركز طب الأجنة بمستشفى لطيفة

«دبي الصحية» تفتتح مركز طب الأجنة بمستشفى لطيفة
9 فبراير 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دبي الصحية أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، افتتاح مركز طب الأجنة بمستشفى لطيفة بدعم من مجموعة الطاير، حيث يُعنى المركز بحالات الحمل الحرجة، ويوفر الرعاية المتخصصة للنساء الحوامل.
هذا وتم افتتاح المركز بحضور الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، والدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، والدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، والسيد أحمد الطاير، عضو مجلس إدارة مجموعة الطاير، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
وتم إنشاء المركز بدعم سخي بقيمة 4 ملايين درهم من قبل مجموعة الطاير تلقته مؤسسة الجليلة التي تقود مهمة العطاء في دبي الصحية، تكريماً لذكرى شيخة عبدالله بن كلبان، وذلك بهدف دعم جهود دبي الصحية في تقديم رعاية تتمحور حول المريض من خلال نظامها الصحي الأكاديمي المتكامل.

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
دبي
الإمارات
مستشفى لطيفة
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