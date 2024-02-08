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علوم الدار

«تقنية الوطني» تناقش الذكاء الاصطناعي

خلال الاجتماع (من المصدر)
9 فبراير 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها لموضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، آعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور: توفر البنية التحتية، والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
نضال محمد الطنيجي
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