«تريندز» ومجلس الدبلوماسيين المتقاعدين يبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة حوارية مع مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، تم خلالها بحث سبل التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، الدكتور سعيد محمد علي الشامسي، أهداف المجلس وإنجازاته منذ إنشائه في عام 2023، حيث يهدف المجلس إلى متابعة شؤون المتقاعدين من الدبلوماسيين، وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز الحياة الكريمة لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم الأكاديمي من خلال نقل ومشاركة تجاربهم إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، عن تقديره لجهود مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين في خدمة الوطن، مؤكداً حرص «تريندز» على التعاون مع المجلس في عدد من المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والتعاون في تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من قدرات أعضاء المجلس في إعداد الدراسات والبحوث حول القضايا الإقليمية والدولية.