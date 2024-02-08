جامعة أبوظبي تنظم مسابقة العلوم والتكنولوجيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي، اختتام فعاليات النسخة السنوية الرابعة على التوالي من مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات السنوية التي احتضنها حرم جامعة أبوظبي في مدينة العين، حيث شهدت المسابقة مشاركة 260 من طلبة المدارس من المرحلتين 11 و12، جرى تقسيمهم إلى 80 فريقاً يمثلون 80 مدرسة، والذين تنافسوا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. وانعقدت فعاليات هذه النسخة على مدار يومين بالحرم الجامعي في العين، والتي شهدت كذلك مشاركة الطلبة من أصحاب الهمم من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ممن أظهروا مهارات فريدة ألهمت زملاءهم الطلبة من المدارس الأخرى.

وحظي الطلبة خلال المسابقة بفرصة المشاركة في سلسلة من التحديات باستخدام أدوات ومنصات مبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي و«كاهوت» و«أها سلايدز»، والتي أظهروا فيها مهاراتهم وإمكاناتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد فتيحة، مدير الحرم الجامعي في العين: «فخورون بأن نشهد هذا الإقبال الكبير من جانب الطلبة للمشاركة في فعاليات هذا العام من مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، حيث تهدف جامعة أبوظبي من خلال تنظيمها هذه المسابقات لإخضاع الطلبة لمجموعة من التحديات، وتزويدهم بمنصة يتمكنون عبرها من طرح حلول مبتكرة والحصول على تجارب تعليمية فريدة من نوعها، بما يتماشى مع أحدث توجهات القطاع التعليمي».