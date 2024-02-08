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علوم الدار

«الشؤون الإسلامية»: الإسراء والمعراج رحلة تؤسس للتعايش

جانب من إحياء الذكرى (من المصدر)
9 فبراير 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أحيت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس الأول بعد صلاة العشاء، بأحد الجوامع في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي ذكرى الإسراء والمعراج برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، تحت عنوان «آفاق من الرحلة المباركة»، وذلك بحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، ومحمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وعدد من الضيوف والمسؤولين في الهيئة، وحشد كبير من المواطنين والمقيمين.
ورفع الدكتور عمر الدرعي، بهذه المناسبة، خالص التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، ولشعب دولة الإمارات والعالم أجمع، مشيداً بمبادرات سموهم الداعمة للسلام والتعايش والتسامح والتواصل الحضاري بين الأديان وتأسيس العلاقات القائمة على الحوار والاحترام المتبادل.
وقال الدرعي: احتفاؤنا كل عام بهذه المناسبة هو دعوة للتفكر في معانيها ومراميها، فاجتماع الأنبياء جميعاً يشعر الإنسانية عموماً والمسلمين على وجه الخصوص بضرورة التعايش مع الآخرين على أساس السلم، والإقبال على إعلاء قيم الألفة والمودة وتحقيق المنفعة المشتركة.

هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
الإسراء والمعراج
ذكرى الإسراء والمعراج
رحلة الإسراء والمعراج
عمر حبتور الدرعي
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