سيف بن زايد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس «الخميس»، حفل تخريج كلية الشرطة لدورات المرشحين الـ (35)، والجامعيين الـ (36)، والجامعيات الـ (20)، والدفعة الثانية من الطلبة الموفدين من الدول الصديقة.

وهنأ سموه الخريجين وأسرهم على جهودهم المتواصلة، داعياً سموه إياهم إلى بذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن الغالي، ليسهموا بذلك في جهود الدولة ومسيرتها التنموية الحضارية.

وقال سموه في تغريدة على «منصة إكس» أمس: «شهدت تخريج دورات المرشحين الـ 35 والجامعيين الـ 36 والجامعيات الـ 20 والدفعة الثانية من طلبة الدول الصديقة (أميركا، كندا، تركيا، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، كوراساو، إندونيسيا، أوزبكستان، أوروبا، مالطا، الباهامس، الكونغو، نيجيريا).. أبارك للخريجين وأسرهم هذا الإنجاز، متمنياً لهم التوفيق في مستقبلهم المهني بما اكتسبوه من مهاراتٍ عالية ومعارف شرطية متقدمة، ليكونوا نماذج يحتذى بها في الإخلاص للوطن والقيادة، والتفاني في خدمة مجتمع الإمارات ومجتمعاتهم».

حضر حفل التخريج، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي، والمستشار سيف الشعفار، وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

كما حضر الحفل، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، ومعالي اللواء طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، والضباط المتقاعدين بالوزارة، ورؤساء وفود الطلبة الخريجين من الدول الشقيقة والصديقة، وأولياء أمورهم.

وكرم سموه الطلبة الأوائل على الدفعات التي خُرِّجَت، حيث شمل التكريم الطلبة المرشحين: خليفة خالد سعيد راشد الوحشي، لحصوله على سيف الشرف والأول في المجموع العام والأول في الرماية والأسلحة والأول في المهارات الأكاديمية، وهزاع حسين أحمد علي الواحدي، لحلوله ثانياً في المجموع العام، وحمدان راشد سعيد اليماحي، صاحب الترتيب الثالث في المجموع العام، وسيف عبيد علي عبيد التميمي، الأول في الرياضة، ومنصور محمد راشد القراعة النعيمي، الأول في المشاة، وعبدالله طالب راشد سعيد البلوشي، الأول في التدريب التخصصي والأول في الكفاءة القيادية والمسلك، وراشد سليمان الكعبي، الأول في التطبيق العملي، كما حل الطالب الجامعي محمد مصبح راشد الزحمي، الأول ترتيباً في المجموع العام، وحققت الطالبة الجامعية عذراء محمد سعيد المسكري، الترتيب الأول في المجموع العام من الطالبات الجامعيات.

وبلغ عدد الطلبة الملتحقين بدفعة الطلبة الموفدين من الدول الصديقة (35) طالباً وطالبة من (14) دولة هي الولايات المتحدة الأميركية، كندا، تركيا، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، كوراساو، إندونيسيا، أوزبكستان، أوروبا، مالطا، الباهامس، الكونغو، نيجيريا.

وحصلت الطالبة الجامعية دريدسون جونسون من الولايات المتحدة الأميركية على المركز الأول بدفعة الطالبات، وحصل الطالب ريموند إبزادي من جمهورية مالطا على المركز الأول بدفعة الطلاب، وكانت الطالبة الجامعية ثيمة نعمة أوسيبا من دولة كوراساو ثانيةً في المجموع العام، كما جاءت الطالبة الجامعية تريسي هوتشينغز من كندا في الترتيب الثالث على المجموع العام، فيما حصل الطالب الجامعي رايس توماس ماكليستر من أستراليا على المركز الثالث في المجموع العام، والطالب الجامعي جيمس ريتشارد مارتينيز من الولايات المتحدة الأميركية على الأول في الكفاءة القيادية، والطالبة الجامعية آنا ويسا من الولايات المتحدة الأميركية الأولى في الكفاءة القيادية. وبلغ عدد الخريجين (235) من الطلبة المرشحين، و(35) من الموفدين الأجانب، و(19) طالبة في دفعة الجامعيات، و(88) في دفعة الجامعيين.

وبدأ حفل التخريج عند وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث استأذن قائد الاستعراض من سموه، البدء بمراسم حفل التخرج، مقدمين العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم القانوني على الإخلاص للإمارات ورئيسها واحترام دستورها وقوانينها، والعمل بصدق وأمانة وطاعة كل ما يصدر إليهم من أوامر، وجرى بعدها تسليم علم الكلية من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها، حيث عزفت الموسيقى سلام العلم والسلام الوطني، ثم هتف الخريجون بعدها ثلاثاً بحياة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منشدين شلة وطنية تتغنى بمنجزات الوطن برؤية القيادة الرشيدة.

والتقط الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان صورة تذكارية مع الطلبة الخريجين، وعدد من كبار الحضور.

ورفع العميد وليد الشامسي، قائد كلية الشرطة، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من حماة الوطن باسم الكلية، أسمى أمنيات الولاء والشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن الخريجين هم نتاج الدعم اللا محدود، الذي يقدمه سموه لكلية الشرطة، لتكون صرحاً شامخاً من صروح الأمن والعزة والشرف. كما تقدم بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على متابعة سموه المباشرة، والتي سمحت لكلية الشرطة بأن تكون من أفضل الكليات الشرطية، وشكر سموه على تشريفه حفل تخريج كلية الشرطة لهذا العام.