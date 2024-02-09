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علوم الدار

جبل الرحبة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

موضوعية
9 فبراير 2024 08:32

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 4.2 درجة مئوية في جبل الرحبة (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة"x".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الحرارة
رأس الخيمة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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