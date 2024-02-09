جبل الرحبة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 4.2 درجة مئوية في جبل الرحبة (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة"x".

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.2 درجة مئوية في جبل الرحبه (رأس الخيمة) الساعة 04:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 4.2 °C in Jabal Al Rahba (Ras Al Khaimah) at 04:45 UAE Local time. pic.twitter.com/MXFcaMhKod — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 9, 2024