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علوم الدار

نهيان بن مبارك: الإمارات والعراق تربطهما علاقات أخوية راسخة

نهيان بن مبارك: الإمارات والعراق تربطهما علاقات أخوية راسخة
9 فبراير 2024 10:01

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس معالي إيفان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين في جمهورية العراق الشقيق.

وفي بداية اللقاء.. رحب معاليه بوزيرة الهجرة والمهجرين في العراق، و بحث معها سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول العالم أجمع انطلاقاً من مبادئها الراسخة في التعايش والحوار والسلام والتضامن الإنساني بين المجتمعات والشعوب بما يحقق الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

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وقال معاليه إن دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق تربطهما علاقات أخوية راسخة تعززها أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين وشعبيهما نحو مستقبل أكثر تطورا وازدهارا.

من جانبها أكدت معالي إيفان فائق جابرو حرص جمهورية العراق على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، مشيدة بجهود الإمارات في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش على مستوى العالم بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية.

 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
العراق
الإمارات
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