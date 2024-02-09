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علوم الدار

الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية

الإمارات تطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية
9 فبراير 2024 12:37

أطلقت دولة الإمارات موقعاً إلكترونياً جديداً مخصصاً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينعقد في أبوظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري. 

ويوفر الموقع الإلكتروني معلومات شاملة للمندوبين والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الذين يحضرون المؤتمر، بالإضافة إلى مجتمع التجارة العالمي والصحفيين الذين يسعون إلى مواكبة فعاليات ومناقشات المؤتمر. ويعدّ المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي الجهة التي تشرف على تنظيم التجارة العالمية. وتقام المؤتمرات الوزارية للمنظمة مرة كل عامين بمشاركة وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم لمراجعة القواعد الدولية للتجارة وتحسينها وتطويرها. وباعتبارها الدولة المستضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي يترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تسعى دولة الإمارات إلى تهيئة بيئة مثلى لتحقيق التوافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية.

ويتضمن الموقع الإلكتروني www.WTOMc13ABUDHABI.com  تفاصيل حول القضايا الرئيسية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وقسماً إعلامياً لمعرفة أبرز المستجدات طوال أيام المؤتمر الأربعة.

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ويعرض الموقع الإلكتروني أيضاً مجموعة من الأنشطة الثقافية التي ستقام خلال المؤتمر في جناح التراث بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، كما يتضمن التفاصيل الرئيسية للفعاليات الجانبية التي ينظمها شركاء دولة الإمارات، بما في ذلك جلسات مع خبراء تجاريين مشهورين عالميًا يشاركون في موضوعات، مثل تكنولوجيا التجارة، وتمويل سلسلة التوريد، ومشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودور المرأة في التجارة في أفريقيا. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الفعاليات الجانبية المختلفة عبر الرابط: www.WTOMc13ABUDHABI.com/sideevents .  

يذكر أن منظمة التجارة العالمية تضم 164 دولة، وهي المنظمة الدولية التي تدير النظام العالمي لقواعد التجارة بين الدول، وتهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات المعيشة، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.

 

 

المصدر: وام
منظمة التجارة العالمية
الموقع الإلكتروني
الإمارات
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