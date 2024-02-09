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علوم الدار

تكريم ضباط من "الداخلية" تخرجوا من أكاديميات عالمية مرموقة

تكريم ضباط من "الداخلية" تخرجوا من أكاديميات عالمية مرموقة
9 فبراير 2024 12:35

كرّم اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، (10) من منتسبي وزارة الداخلية، الذين تخرجوا من دورات عالمية من أكاديمية شرطة لوس أنجلوس (LAPD Academy)، وكولين كوليدج لإنفاذ القانون (Collins College) في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في فعالية أقيمت على هامش حفل تخريج طلبة كلية الشرطة (2024).

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وسلم الخييلي شهادات التقدير للخريجين، ودعاهم إلى توظيف المعارف والاستفادة من الخبرات التي تعلموها في تطوير العمل الشرطي، وبذل المزيد من الجهود في سبيل استدامة مسيرة التميز والريادة، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية، ومسؤولين أمنيين من الدول الشقيقة والصديقة.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
وزارة الداخلية
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