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شرطة أبوظبي تحذر السائقين من خطورة السماح لمرافقيهم بالخروج من نوافذ المركبة

شرطة أبوظبي تحذر السائقين من خطورة السماح لمرافقيهم بالخروج من نوافذ المركبة
9 فبراير 2024 14:12

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، وعدم السماح لمرافقيهم بالخروج من نوافذ المركبة ، وحذرت من خطورة قيادة بعض السائقين المستهترين للمركبة بطريقة تعرض حياتهم او حياة الآخرين او سلامتهم للخطر. 

وحثت السائقين على ضرورة الالتزام بسلامة مرافقيهم في جميع الأوقات موضحة أن التصرفات الغير المسؤولة تؤثر سلباً على حياة الاخرين وتعرضهم لحوادث مرورية مؤلمة قد تؤدي الى الوفاة والاصابات البليغة الخطرة.

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وأوضحت أن البند رقم "1" من مخالفات التعريض للخطر وفق القرار الوزاري رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري تنص على التالي: قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين او سلامتهم أو أمنهم للخطر فإن الغرامة المترتبة هي 2000 درهم و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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