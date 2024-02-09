الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة "المسح الميداني للجزر"

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تطلق مبادرة "المسح الميداني للجزر"
9 فبراير 2024 15:23

 أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إطلاق مبادرة "المسح الميداني للجزر" في جميع الجزر المأهولة بالسكان في إمارة أبوظبي، بهدف الاطلاع على أنظمة السلامة في المباني والمنشآت القائمة وقيد الإنشاء، في خطوة استباقية لتعزيز منظومة السلامة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

تندرج هذه المبادرة في إطار خطة شاملة ومتكاملة تتبنّاها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة في جزر الإمارة.

أخبار ذات صلة
«مدني دبي» يدشّن أول مركز إطفاء عائم متنقّل ومستدام في العالم
قائد عام الدفاع المدني يشهد تخريج 160 منتسباً من «الإطفاء التأسيسية»

وستعمل فِرَق الهيئة على إجراء مسح ميداني للجزر لتقييم المخاطر، والعمل على تحقيق أعلى معايير السلامة، ما يسهم في إنشاء بيئة آمنة ومستدامة لسكان الجزر وزوّارها.

وستجري فِرَق الهيئة المتخصِّصة جولات تفقُّدية للمواقع الإنشائية والخدمية في الجزر، للتحقُّق من تطبيق أفضل المعايير والممارسات في مجال السلامة، والتأكُّد من وجود خطط طوارئ فعّالة للتعامل مع الحالات الطارئة ما يجسِّد التزام الهيئة بحماية المجتمع وتعزيز سلامته.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©