حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المواطنين في برزة الحصن

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن مجتمعنا واحد وتجمعنا روابط أسرية وعلاقات اجتماعية ونتشارك في السراء والضراء ونعتز بتاريخنا، ونعمل لأجل مستقبلنا وأكد أن عجمان جزء من مجتمع الإمارات بعاداته وتقاليده الراسخة، وبتلاحمه وتكاتفه، ونموذجه في التعاون والتعايش والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في "برزة الحصن" اليوم، عدداً من أهالي عجمان بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم مثلت مجتمع الإمارة بأطيافه كافة وذلك في إطار حرص سموهما على التواصل الدائم مع المواطنين، والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، ومناقشتهم في الموضوعات، التي تمس حياتهم.

وقال سموه :" نعتز ونفتخر بقيادتنا الرشيدة التي ظلت تُعبّر عن نبض مواطنيها وتسعى لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم وإسعادهم، وترسيخ العلاقات الاجتماعية الممتدة بين الجميع وتعظيم كل معاني الإخاء والتواصل والتآلف والحرص على الوفاء لإرث القادة المؤسسين ومواصلة نهجهم في تكريس قيمة التراحم المتجذرة في أرض الإمارات".

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن المجالس تعد مدرسة للإنسان وفسحة لتربية الأجيال وتجّسد "البرزة" الإرث الإماراتي العريق وتعكس صوراً من التواصل والتكافل والتعاضد الاجتماعي بين الناس ويتعلم فيها الأبناء العادات والتقاليد الأصيلة وأخذ الخبرة في مواجهة شؤون الحياة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف سموه أن عجمان تقدم الشكر والتقدير لكل الذين ظلوا يعملون في صمت في كل المواقع، وبمختلف التخصصات والذين أسهموا في نهضتها وكانوا عنصرا أساسيا في تقدمها وازدهارها، والذين مضوا وبقت ذكراهم عطرة خالدة في نفوسنا.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسموّ ولي عهده، الأحاديث الودية مع الحضور بجانب عدد من الموضوعات، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وأكد سموهما أن سعادة أبناء الإمارة وتلبية احتياجاتهم الغاية الحقيقية والهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.

من جانبه قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن لقاء أهل عجمان في متحف عجمان - التحفة المعمارية التي افتتحها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" ويختزل اليوم جزءاً من تاريخ هذه الإمارة وما تركه الآباء والأجداد - يمثل الحاضر الأجمل للماضي والتواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وهو ما كان مدار اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لرعاية كل مظهر ثقافي وإنساني لإبراز قيمة الإنسان الإماراتي برؤية نبيلة ومشرفة.

وعبّر سموه عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمع صاحب السمو حاكم عجمان بأبنائه المواطنين وقال إن سموه حريص على التواصل مع كل الناس لذا نجده دائماً في المقدمة في كل المناسبات، وبكل التواضع والكرم وبحفاوة كبيرة معهودة فيه يقابل الجميع، وأن اهتمام سموه بالناس لا يقتصر على أبناء عجمان فقط وإنما هو دائم التواصل مع أبناء وطنه على امتداد الدولة يشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

من جانبهم عبر الحضور عن سعادتهم البالغة بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، مؤكدين أن الزيارات الأخوية واللقاءات والتواصل والتشاور نهج أصحاب السمو حكام الإمارات سيراً على نهج المؤسسين وأن الاهتمام بالمواطن مبدأ أصيل في فكر قيادة الدولة منذ تأسيسها التي تعتبر المواطن حجر الأساس في مواصلة مسيرة البناء والتقدم والتطور وتحقيق طموحات الوطن وتعزيز مكتسباته، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والاستقرار ويوفق قيادتها لما فيه خير الوطن وشعبه.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وكبار المسئولين من مديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان ووجهاء الإمارة.