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علوم الدار

فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
9 فبراير 2024 19:45

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً وصباح الأحد على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية مع فرصة لسقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة  تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 02:57، والجزر الأول عند الساعة 20:20 والجزر الثاني عند الساعة 7:21.
أما في بحر عمان، فتوقع المركز أن يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، وأن يحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:48، والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 4:51.

 

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المصدر: وام
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