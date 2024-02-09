«مدينتي أجمل».. فعاليات مجتمعية لصون مظهر أبوظبي الحضاري

أبوظبي (الاتحاد)

حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة، وتعزيزاً لمعايير جودة الحياة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعاليتين لتوعية المجتمع بأهمية الممارسات الصحية والمستدامة، الأولى «مدينتي أجمل»، ونظمها مركز بلدية مدينة زايد في حديقة مدينة شخبوط، بالتعاون مع مدرسة أشبال القدس، و«تدوير»، وتضمنت تدريب الطلبة على زراعة الشتلات، وتعريفهم بكيفية العناية بالأشجار، وأهميتها في تعزيز المظهر الجمالي وحماية البيئة، بخلاف ورشة لتعريف الطلاب بطرق جمع وتدوير النفايات. وحملت الفعالية الثانية اسم «معاً لإعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة»، ونظمها مركز التواجد البلدي- بني ياس بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، لدعم الثقافة الصحية والبيئية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والتعريف بالطرق الصحيحة لتجميع الزيوت المستخدمة لإعادة تدويرها إلى ديزل حيوي ومنتجات مستدامة، ما يساهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة، وضمن هذا الإطار، أطلق المركز مسابقة «كأس بني ياس البيئي لإعادة تدوير زيوت الطهي المستخدمة».