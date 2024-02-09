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علوم الدار

الشرطة السياحية بدبي تعزز خدماتها التوعوية

الشرطة السياحية بدبي تعزز خدماتها التوعوية
10 فبراير 2024 01:06

دبي (الاتحاد)

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شهد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فعاليات المحاضرات التوعوية التي نفذتها الإدارة في هيلتون دبي نخلة جميرا، بحضور 90 موظفاً، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحية، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركاء الداخليين في شرطة دبي.
وأكد العميد خلفان الجلاف، أن تعزيز التوعية الأمنية السياحية على مستوى الفنادق والمنتجعات بالتعاون مع الشركاء، جزء محوري من عمل الإدارة، خاصة أن إمارة دبي مدينة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار في العام، الأمر الذي يستدعي تكثيف التوعية الأمنية بخدمات شرطة دبي المختصة بالسياح أو الزوار، وبالتعامل مع هذه الفئة تحديداً، حرصا على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الشعور بالأمان في الإمارة. وتوجهت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الموظفين بالتوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة. كما شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل في الحالات الطارئة.

الشرطة السياحية
دبي
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