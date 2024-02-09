«الداخلية» توقع اتفاقيات تعاون مع منظمات وأكاديميات شرطية دولية

أبوظبي (وام)

شهد اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، على هامش حفل تخريج كلية الشرطة (2024)، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات وقيادات وأكاديميات شرطية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.

وتعزز الاتفاقية من تبادل المعارف والخبرات والتعاون الثقافي في مجالات البحث والدراسة والتدريب، وتبادل برامج الطلبة وبرامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز فرص اللقاءات والفعاليات الثقافية المشتركة.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الداخلية، العميد وليد الشامسي، قائد عام كلية الشرطة، ومسوؤلو الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP)، وقيادات الشرطة الأميركية في كل من: شاتانوغا، وميتروبوليتان لاس فيجاس، وإدارة ميتروبوليتان، وإدارة الشرطة في تورنتو من كندا، إلى جانب أكاديمية كولين كوليدج لإنفاذ القانون.