الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الداخلية» توقع اتفاقيات تعاون مع منظمات وأكاديميات شرطية دولية

«الداخلية» توقع اتفاقيات تعاون مع منظمات وأكاديميات شرطية دولية
10 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
حمدان بن محمد يهنئ الصين بالسنة القمرية الجديدة

شهد اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، على هامش حفل تخريج كلية الشرطة (2024)، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات وقيادات وأكاديميات شرطية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وتعزز الاتفاقية من تبادل المعارف والخبرات والتعاون الثقافي في مجالات البحث والدراسة والتدريب، وتبادل برامج الطلبة وبرامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز فرص اللقاءات والفعاليات الثقافية المشتركة.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة الداخلية، العميد وليد الشامسي، قائد عام كلية الشرطة، ومسوؤلو الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP)، وقيادات الشرطة الأميركية في كل من: شاتانوغا، وميتروبوليتان لاس فيجاس، وإدارة ميتروبوليتان، وإدارة الشرطة في تورنتو من كندا، إلى جانب أكاديمية كولين كوليدج لإنفاذ القانون.

وزارة الداخلية
الإمارات
خليفة حارب الخييلي
كلية الشرطة
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©