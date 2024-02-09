وكيل وزارة الداخلية يكرم الطلبة الموفدين من الدول الصديقة

أبوظبي (وام)

كرم اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، جميع الطلبة الموفدين من الدول الصديقة من طلبة الدفعة الثانية الملتحقين بكلية الشرطة ضمن برنامج تعاون دولي، والبالغ عددهم (35) طالباً يمثلون (14) دولة هي الولايات المتحدة الأميركية، كندا، تركيا، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، كوراساو، إندونيسيا، أوزبكستان، أروبا، مالطا، الباهامس، الكونغو، ونيجيريا.

وسلم الخييلي شهادات التقدير للطلبة الموفدين، وذلك بعد انتهاء مراسم حفل التخريج الرسمي، مقدماً لهم التهنئة والتبريك على نجاحهم وتميزهم وحرصهم على تمثيل بلادهم خير تمثيل، وتعزيز العلاقات بين الإمارات ودولهم الصديقة.

ويعد برنامج الدبلوم المهني الدولي بمثابة منصة فريدة لضباط إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التدريب الأكاديمي في كلية الشرطة في أبوظبي، حيث توفر هذه المبادرة فرصة قيمة للضباط للتعمق في تجربة تعليمية غنية، تعزز تبادل المعرفة والأفكار حول ممارسات الشرطة، والفروق الثقافية الدقيقة، والحصول على شهادة أكاديمية من كلية مرموقة في العلوم العسكرية.