8 مواقع رسّخت مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية

هدى الطنيجي (أبوظبي)

استطاعت الإمارات إبراز مكانتها على الخريطة السياحية بمعالم مبهرة لا مثيل لها حول العالم، والجديرة بالزيارة للاستمتاع بالمقومات السياحية الجاذبة المتاحة التي تجمع بين الحداثة والتراث من المباني الشاهقة والمواقع الترفيهية والثقافية والتاريخية، فضلاً عن المناظر الطبيعية الخلابة خاصة خلال فترة الشتاء.

جامع الشيخ زايد الكبير

التحفة الهندسية المعمارية الإسلامية التي تزين العاصمة أبوظبي، يعد أحد أكبر المساجد حول العالم، يتسع لنحو أربعين ألف مصلٍّ، وساحة خارجية تضم أحواضاً مائية وأعمدةً مزينة ومآذن الجامع الأربعة شاهقة الارتفاع إلى جانب قبب الجامع التي يبلغ عددها 82 قبة..

جزيرة ياس

أحد المواقع المتميزة في أبوظبي المخصصة للأفراد والعائلات التي تجمع كافة عناصر المتعة والتشويق وتنوع معالمها السياحية، منها حلبة سباق «فورمولا 1» الشهيرة وعالم وارنر براذرز، بالإضافة إلى عوالم فيراري وياس ووتر وورلد وغيرها.

برج خليفة

أعلى برج في العالم الذي يأتي على ارتفاع 828 متراً ويضم 160 طابقاً يقدم تجربة استثنائية لا مثيل لها للزوار من أعلى نقطة في دبي، وفضلاً عن المتاجر المختلفة وسلسلة المطاعم الفريدة التي تقدم قائمة من الأطباق، والتي تستقطب أعداداً متزايدة من الزوار حول العالم.

برواز دبي

أكبر إطار صورة في العالم وأحد معالم دبي التي تتميز بإطلالة فريدة تجمع بين الماضي من منطقة ديرة ومواقعها القديمة التراثية إلى الحاضر من المباني وناطحات السحاب، والذي يرتفع 150 متراً وعرض يصل إلى 93 متراً.

عين دبي

أكبر وأعلى عجلة حول العالم تقع في جزيرة بلو ووترز بالقرب من مرسى دبي، تقدم مقومات سياحية مختلفة وقادرة على حمل ما يصل إلى 1400 راكب في 48 كبسولة.

القرية العالمية

حيث يجتمع العالم بثقافاته المتنوعة وتقاليده العريقة والأطباق المستوحاة من المطابخ العالمية في دبي والعروض التي تجذب الزوار للتسوق والاستمتاع بمختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعبر عن روح أجنحة الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

جزر طبيعية

تتمتع إمارة أم القيوين بالعديد من الجزر الطبيعية التي تتميز بتنوعها البيئي والبحري والنباتي والحيواني منها جزيرة السينية وجزيرة الأكعاب، وجزيرة الحرملة وغيرها التي تزين البعض منها أشجار القرم وتحرص حكومة الإمارة الحفاظ على تلك الجزر بتسخير الإمكانات وتحقيق الاستدامة للبيئة عبر خدمات عديدة وأنشطة تستقطب الزوار من المواطنين والسياح الأجانب.

جبل جيس

أعلى منطقة في إمارة رأس الخيمة التي يصل ارتفاعها إلى 1934 متراً فوق سطح البحر وتتميز بتضاريس طبيعية خلابة وساحرة تشهد إقبالاً لافتاً خلال فترة الشتاء، حيث تصل درجة الحرارة إلى تحت الصفر درجة مئوية وهناك فرص لتساقط الثلوج على القمة، فضلاً عن المواقع السياحية التي توفر تجربة لا مثيل لها للزوار في أعلى نقطة جبلية من دولة الإمارات.