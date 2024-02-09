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علوم الدار

«زايد العليا لأصحاب الهمم» تصدر مجلة علمية لأبحاث التوحد

«زايد العليا لأصحاب الهمم» تصدر مجلة علمية لأبحاث التوحد
10 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقع عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وأمينة الهيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوتس هولستك وبالشراكة مع مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن إطلاق أول مجلة علمية محكمه حول التوحد في خطوة علمية مهمة نحو تقدم البحث العلمي والدراسات المتقدمة في هذا المجال، وذلك في إطار تعزيز مسيرة البحث الأكاديمي في الدولة، على أن يتم طرح أول إصدار للمجلة على هامش أعمال المؤتمر الدولي للتوحد المقرر تنظيمه في أبوظبي خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل من العام الحالي.
وأعرب الحميدان عن ترحيبه بتلك الخطوة للتعاون مع مجموعة لوتس هولستك بإصدار لمجلة العلمية، كونها خطوة جيدة تفتح باباً إنسانياً لفئة طيف التوحد ولتسهم في تلاقي العلماء المتخصصين حول العالم في حوار إيجابي يهدف إلى التقدم واكتشاف وسائل حديثة بشأن التوحد.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
التوحد
الإمارات
خالد بن زايد
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