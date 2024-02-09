19 مليار درهم صفقات في ختام «إيدك دبي 2024»

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس، فعاليات الدورة الـ28 لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي، «إيدك دبي» 2024 بصفقات قياسية بلغت 19 مليار درهم، وبحضور 70.000 زائر ومشارك من 180 دولة.

ويعدّ مؤتمر إيدك دبي أكبر حدث متخصّص في قطاع طب الأسنان وصحة الفم في العالم، بمشاركة 5.328علامة تجارية تقدّمها 3.924 شركة عالمية مختصّة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحّة الفم والأسنان.

وتضمّنت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «إيدك دبي 2024»، الاجتماع السنوي الواحد والعشرين للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان –GSDA، بمشاركة 383 عضواً من مختلف أنحاء العالم يمثّلون 184 منظمة طبيّة عالميّة من المستشفيات والجهات الأكاديميّة ونقابات أطباء الأسنان والوزارات الصحية العالمية والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة مميزة من ممثلي الجامعات وكليات طب الأسنان من كافة أنحاء العالم.

وتضمن الاجتماع الاعلان عن بَيَان الاتحاد العلميّ العالميّ لطب الأسنان 2024 وهي مبادرة جماعية تم تصميمها كإطار استراتيجي يوفر المبادئ التوجيهية والتوصيات والحلول الأساسية لتوجيه الابتكارات والتحسينات المستقبلية وتتكون من 8 ركائز أساسيّة متعلقة بطب الأسنان وصحّة الفم والرعاية الصحية وبرامج التعليم الطبي المستمر.

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان : لا يوجد هناك سقف لتطوير قطاع طب الأسنان وصحة الفم، حيث سيظلّ هذا القطاع دائماً الأكثر نمواً وتطوراً بين مختلف القطاعات الطبيّة لذلك أدعو كافّة الهيئات والمنظمات العلميّه المتخصصه في طب الأسنان لتضافر الجهود والانضمام إلى نشر الرسالة العلميّة النبيلة والمشاركة في هذا الملتقى العالمي كل عام.

ومن جهته استعرض المهندس أنس المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة الخطة المستقبلية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي مؤكداً دوره الراسخ في نهضة قطاع طب الأسنان العالمي.