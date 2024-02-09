حاكما أم القيوين ورأس الخيمة والشيوخ يشهدون أفراح القاسمي وبن مجرن

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيوخ، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عمر بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن عمر القاسمي، على كريمة سعيد أحمد بن الشيخ مجرن.

وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو أولياء العهود، للعروسين وذويهما، بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن ينعم عليهما بحياة هانئة ومكللة بالسعادة والمحبة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مركز الحمراء للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

كما حضر الحفل كل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، والشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي، العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، والشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج، والشيخ أحمد بن ناصر المعلا، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر، والشيخ أحمد بن زايد بن صقر آل نهيان، وعدد من الشيوخ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وقدم الشيوخ والحضور بهذه المناسبة التهاني والتبريكات إلى الشيخ صقر بن عمر القاسمي، متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة، فيما قدمت فرق العيالة الأهازيج الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.