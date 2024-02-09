الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

107 حدائق جديدة في أحياء أبوظبي

منطقة ألعاب للأطفال في إحدى المناطق السكنية بأبوظبي (من المصدر)
10 فبراير 2024 01:10

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يهنئ الصين بالسنة القمرية الجديدة
محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة

أعلنت دائرة البلديات والنقل، أنها بصدد تنفيذ مشاريع تساهم في تطوير الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز وتحسين نمط المعيشة، ويوفر للمجتمع أفضل الأماكن لممارسة الأنشطة والاستمتاع بالطبيعة. 
وقال الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، إنه يجري العمل على تنفيذ 107 حدائق خلال العام الجاري، موزعة كالآتي 40 حديقة في مدينة الفلاح، 33 حديقة في مدينة محمد بن زايد، 23 حديقة في مدينة خليفة، 10 حدائق في مدينة شخبوط وحديقة في السمحة.
وأضاف في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الدائرة تنفذ مشاريع لمسارات الدراجات الهوائية، حيث يشهد العام الجاري تنفيذ ما يعادل 71 كلم من مسارات الدراجات، كما تنفذ مشاريع تطويرية لعدد من الأحواض في جزيرة أبوظبي منها حوض E3-01 ومشروع إعادة إحياء حوض W6. 
وتنفذ الدائرة المشاريع في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، والتي تشمل عدداً من المشاريع المتعلقة بتوفير مرافق البنية التحتية مثل مسارات المشاة والدراجات الهوائية، والأعمال التجميلية، والمرافق المجتمعية مثل الملاعب الرياضية والمساجد، بما يتماشى مع رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة. 
وتسعى الاستراتيجية إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتم تصميم المرافق العامة من الحدائق بمعايير عالمية، تعزز من جودة حياة سكان المنطقة، ويتم تأهيلها بملاعب لمختلف الرياضات مثل: بادل تنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكرة القدم، وبمناطق ومعدات تمارين رياضية، وألعاب ومظلات، وأنظمة إنارة، ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات صممت بشكل مطاطي وآمن للأطفال، بالإضافة إلى تصاميم الأرضيات على شكل تلال ومرتفعات صغيرة لممارسة رياضة التزلج، لجعل الحدائق مؤهلة من النواحي الرياضية والاجتماعية، وللقاء الأسر.
وتراعي الدائرة في مشاريعها الجديدة أن تكون مرافقها ذكية تراعي معايير الاستدامة، من خلال اعتمادها على أنظمة الري الذكية التي تتيح تنظيم وتحكم دقيق في إمدادات المياه بناءً على احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة، وبما يحقق الحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.

حدائق أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الحدائق العامة
دائرة البلديات والنقل
جمال الكعبي
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©