107 حدائق جديدة في أحياء أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، أنها بصدد تنفيذ مشاريع تساهم في تطوير الأحياء السكنية في إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز وتحسين نمط المعيشة، ويوفر للمجتمع أفضل الأماكن لممارسة الأنشطة والاستمتاع بالطبيعة.

وقال الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، إنه يجري العمل على تنفيذ 107 حدائق خلال العام الجاري، موزعة كالآتي 40 حديقة في مدينة الفلاح، 33 حديقة في مدينة محمد بن زايد، 23 حديقة في مدينة خليفة، 10 حدائق في مدينة شخبوط وحديقة في السمحة.

وأضاف في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الدائرة تنفذ مشاريع لمسارات الدراجات الهوائية، حيث يشهد العام الجاري تنفيذ ما يعادل 71 كلم من مسارات الدراجات، كما تنفذ مشاريع تطويرية لعدد من الأحواض في جزيرة أبوظبي منها حوض E3-01 ومشروع إعادة إحياء حوض W6.

وتنفذ الدائرة المشاريع في إطار الاستراتيجية التأسيسية للمعيشة، والتي تشمل عدداً من المشاريع المتعلقة بتوفير مرافق البنية التحتية مثل مسارات المشاة والدراجات الهوائية، والأعمال التجميلية، والمرافق المجتمعية مثل الملاعب الرياضية والمساجد، بما يتماشى مع رؤية وأولوية حكومة أبوظبي في بناء وتوفير بيئة مجتمعية متكاملة ومستدامة، تضمن استقرار وترابط مجتمع الإمارة.

وتسعى الاستراتيجية إلى توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، حيث يتم تصميم المرافق العامة من الحدائق بمعايير عالمية، تعزز من جودة حياة سكان المنطقة، ويتم تأهيلها بملاعب لمختلف الرياضات مثل: بادل تنس، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكرة القدم، وبمناطق ومعدات تمارين رياضية، وألعاب ومظلات، وأنظمة إنارة، ومقاعد الجلوس، وصب أرضيات صممت بشكل مطاطي وآمن للأطفال، بالإضافة إلى تصاميم الأرضيات على شكل تلال ومرتفعات صغيرة لممارسة رياضة التزلج، لجعل الحدائق مؤهلة من النواحي الرياضية والاجتماعية، وللقاء الأسر.

وتراعي الدائرة في مشاريعها الجديدة أن تكون مرافقها ذكية تراعي معايير الاستدامة، من خلال اعتمادها على أنظمة الري الذكية التي تتيح تنظيم وتحكم دقيق في إمدادات المياه بناءً على احتياجات النباتات والعوامل البيئية المتغيرة، وبما يحقق الحفاظ على استدامة بيئة الحدائق، ورفع وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية للحدائق، إلى جانب توفير بيانات لحظية متكاملة للحديقة، وتحسين السلامة وأمن الحدائق.