«M42» تطلق برنامج صحة الميكروبيوم المتطور

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد M42، لإحداث نقلة نوعية في مجال صحة الأمعاء بإطلاق برنامج M42 لصحة الميكروبيوم. وتجمع هذه المبادرة المبتكرة، والمتاحة حصرياً لدى M42، بين تقنية وضع تسلسل الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين المتقدمة مع الاستشارات الشخصية لتقديم معايير جديدة للصحة والعافية.

ويتوافر البرنامج في مبادلة للرعاية الصحية دبي، ويرسخ التزام M42 بتقديم تصور جديد كلياً للصحة والعافية حول العالم. ومن المخطط توسيع نطاق البرنامج الجديد مستقبلاً، ليتوافر ضمن أصول إضافية تحت مظلة M42 مثل هيلث بوينت.

وأكد الدكتور براناب غياوالي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مبادلة للرعاية الصحية دبي، إيمانه العميق بأن تحسين الميكروبيوم يمثل مساراً فعالاً للارتقاء بالصحة عموماً. فقد مهدت التطورات الأخيرة في تقنيات تسلسل الحمض النووي والذكاء الاصطناعي الطريق نحو إجراء اختبار فريد للميكروبيوم باستخدام تقنيات التسلسل المتقدمة.