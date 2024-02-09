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علوم الدار

مستشار رئيس أوزبكستان يشيد بإنجازات «الشؤون الإسلامية»

عمر حبتور الدرعي خلال لقاء مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له (من المصدر)
10 فبراير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، بمقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، مظفر كاملون مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له، وذلك بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين فيها.
وقدم د. الدرعي عرضاً عن إنجازات الهيئة واستراتيجيتها في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، التي يؤكدها ديننا الإسلامي، وتهتم بنشرها قيادتنا الرشيدة، من خلال رعايتها وتبنيها للعديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف إشاعة الأمن والاستقرار في كل ربوع العالم لتنعم الشعوب بالحياة الكريمة، مؤكداً الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبيه وحكّام الإمارات، الأمر الذي مكّنها من إيصال خدماتها للمجتمع، محلياً وخارجياً بالعديد من اللغات.
من جانبه، أشاد مظفر كاملون بالعلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الصديقين، مبدياً إعجابه بإنجازات الهيئة ومواكبتها للتطور التقني ومتغيرات العصر، متمنياً الاستفادة من تجربتها في الارتقاء بالخطاب الديني، وإدارتها الشأن الديني بمهنية وكفاءة.

أوزبكستان
الإمارات
عمر حبتور الدرعي
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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