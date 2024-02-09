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علوم الدار

راشد النعيمي يكرّم كفاءات «العلم الأخضر العالمية»

راشد النعيمي خلال تكريم الكفاءات المساهمة في جائزة العلم الأخضر (وام)
10 فبراير 2024 01:08

عجمان (وام)

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كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، الكفاءات الطموحة في الدائرة والتي أسهمت في حصد حديقتي العلم وجادة العز، وغابة الرقايب بإمارة عجمان، جائزة العلم الأخضر العالمية 2023، تتويجاً لجهود الدائرة في مجال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المساحات الخضراء، وضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع بمختلف شرائحه وتعزيزًا لعملها المستمر لضمان الاستدامة ومواصلة رحلتها في العام 2024 ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال حفل التكريم، إن إمارة عجمان أصبحت اليوم إمارة خضراء تنتشر فيها الحدائق والساحات والمرافق والمسطحات الطبيعية في كل مكان وتتبنى الدائرة في هذا الصدد خطة عمل واضحة لنشر الرقعة الخضراء، وتكثف جهودها لتأهيل وتصنيف مرافق المدينة ضمن المرافق العالمية.
وأوضح أن حدائق الإمارة نماذج مثالية تتوفر فيها جميع المقومات وتضمن صحة وسعادة الأفراد وتعد ملاذاً ومتنفساً للأسر والزوار، وتسعى الدائرة لأن تكون الحدائق أماكن تحافظ على البيئة والتراث ومكاناً صحياً وآمناً يتمتع بالسلامة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتوفير بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان وانسجاماً مع المؤشرات الوطنية وضماناً لجودة الحياة وسعادة المجتمع.
من جانبه، قال أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة، إن هذا الإنجاز يعد حافزاً لتوسيع نطاق الحدائق المشاركة في الجائزة لهذا العام، مشيداً بالعمل المتواصل للكوادر الطموحة للارتقاء بحدائق الإمارة.

راشد النعيمي
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عجمان
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جائزة العلم الأخضر
جائزة العلم الأخضر الدولية
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