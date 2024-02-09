مشاركة «لاتينية» واسعة في القمة العالمية للحكومات

أبوظبي (وام)

تشهد فعاليات الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، مشاركة لاتينية واسعة، حيث يشارك رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا، أوسكار موريسيو ليزكانو، ووزير العمل وتشجيع التوظيف في بيرو، دانيال موراتي روميرو، ووزير العدل في باراغواي، أنخيل بارشيني، إضافة لمشاركين آخرين. وتشارك الحكومات اللاتينية في أعمال القمة، لبحث التحديات التي تواجهها، ومنها الفقر والهجرة والتغير المناخي والتي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيكلدى الدولة،: «المنتديات مثل القمة العالمية للحكومات لها قيمة في إدماج مستويات مختلفة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الساحة الدولية».

وأشاد السفير المكسيكي، بدولة الإمارات لاستضافتها اجتماعات القمة، مشيراً إلى أن مشاركته تأتي لتبادل التجارب وتحديد الحلول للتحديات التي تتطلب تعزيز التعاون الدولي.