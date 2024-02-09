القمة العالمية للحكومات.. تركيز آسيوي على تشكيل مستقبل مشرق للإنسانية

دبي (وام)

تشهد القمة العالمية للحكومات هذا العام، مشاركة واسعة من الدول الآسيوية، التي تُعتبر جزءاً أساسياً من النقاشات الدولية الرامية إلى بلورة مستقبل أمثل للإنسانية.

وتشهد القمة مشاركة وفود رفيعة المستوى من قبل ممثلي الحكومات الآسيوية، إضافة لحضور واسع من قبل قادة ورؤساء المنظمات والهيئات الآسيوية.

وشهدت فعاليات القمة العالمية للحكومات، خلال السنوات الماضية، حضوراً آسيوياً واسعاً، حيث شهد عام 2017 اختيار اليابان ضيف شرف، نظراً لأهمية التجربة اليابانية في نهضة الإنسان وبناء الدولة.

وفي عام 2019 شارك معالي وانغ زهي قانغ المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير العلوم والتكنولوجيا ممثلاً الحكومة الصينية في القمة.

وشهدت الدورة الماضية من أعمال القمة، توقيع دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز جهود البلدين في تسريع ودعم مشاريع التحول الرقمي الحكومي. كما شهدت الدورات الماضية مشاركة عدد من روساء الدول والحكومات بكلمات استعرضوا خلالها رؤية القارة تجاه متطلبات المستقبل. وتؤكد هذه المشاركات عالية المستوى، التزام الدول الآسيوية بتعزيز سبل التعاون، وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والنماء العالميين ومواجهة التحديات الراهنة بحلول عملية ومبتكرة.