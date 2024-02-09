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علوم الدار

إطلاق خدمة تصريح الفرق التطوعية في الشارقة

إطلاق خدمة تصريح الفرق التطوعية في الشارقة
10 فبراير 2024 01:08

الشارقة (وام)

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أعلن مركز الشارقة للعمل التطوعي، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، إطلاق خدمة تصريح الفرق التطوعية عبره، وأنه سيكون المخول بتسجيل الفرق التطوعية العاملة في إمارة الشارقة.. بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 22 لسنة 2021 بشأن تنظيم الفرق التطوعية.
وقال المركز: «إنه يمنح تصريح ممارسة النشاط التطوعي بالإمارة، بناء على شروط معينة، من أهمها ألا يقل عدد الأفراد المؤسسين للفريق عن 5 أفراد، وأن يكون أعضاء الفريق حاصلين على تصريح متطوع فردي، كلاً على حدة، وأن يكون الأعضاء لديهم رخصة ممارسة مهنية، وذلك للفرق المتخصصة». وقالت حصة الحمادي، مدير مركز الشارقة للعمل التطوعي: «إن عملية التسجيل تمر بخطوات عدة من تقديم الطلب وإرفاقه بالمستندات والأوراق المطلوبة، والتي سيتم طرحها لاحقاً على موقع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة».

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الشارقة
العمل التطوعي
دائرة الخدمات الاجتماعية
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