الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير سريلانكا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الـ 76

سفير سريلانكا متحدثاً خلال الحفل (وام)
10 فبراير 2024 01:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحذّر من إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح
حمدان بن محمد يهنئ الصين بالسنة القمرية الجديدة

حضر سلطان الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أودايا أندرار أثني، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الـ 76.
كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق شانغريلا في أبوظبي، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.
وأكد أودايا، خلال الحفل، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده ودولة الإمارات والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات والأصعدة.
تخلل الحفل مقطوعات غنائية وفنية قدمتها فرق فنية سريلانكية.

سريلانكا
الإمارات
سلطان الشامسي
وزارة الخارجية
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
9 فبراير 2024
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
علوم الدار
حمدان بن زايد يكرم الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة حمدان بن زايد البيئية»
اليوم 20:49
شعار وزارة الداخلية
علوم الدار
«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 19:46
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين
اليوم 18:41
رئيسة المجر المستقيلة كاتالين نوفاك
الأخبار العالمية
رئيسة المجر تستقيل ووزيرة العدل تنهي مسيرتها السياسية
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©