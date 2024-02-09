سفير سريلانكا يقيم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الـ 76

أبوظبي (وام)

حضر سلطان الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أودايا أندرار أثني، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده الـ 76.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق شانغريلا في أبوظبي، عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأكد أودايا، خلال الحفل، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده ودولة الإمارات والتطور الذي تشهده في مختلف المجالات والأصعدة.

تخلل الحفل مقطوعات غنائية وفنية قدمتها فرق فنية سريلانكية.