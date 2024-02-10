كلية ليوا تحصد جائزتين عن بحثي "الشبكات الإفتراضية" و"التفاعل الطلابي"

حصدت كلية ليوا في أبوظبي والعين جائزتين في مشروعين بحثيين قدمهما فريقان من أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا المعلومات في مؤتمرين علميين متخصصين شارك فيهما خبراء من داخل الدولة وخارجها.

وأشار البروفيسور محمد ضياف رئيس كلية ليوا إلى اهتمام الكلية بالبحث العلمي وحرصها على تهيئة بيئة محفزة على إطلاق البحوث والمشاريع العلمية والمبادرات التي تتفاعل مع مختلف القضايا والتحديات ذات العلاقة بدفع مسيرة التنمية المستدامة مؤكداً على أهمية الحصول على هاتين الجائزتين ودلالات ذلك التقدير وانعكاساته الإيجابية على تشجيع الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في تعزيز جودة الأداء وتميز الموضوعات والمحاور البحثية التي تعزز علاقة الكلية بمؤسسات قطاع الأعمال في المجتمع وتستشرف المستقبل.

ومن جانبه أعرب البروفيسور سانتوش راي عميد كلية تكنولوجيا المعلومات عن اعتزاز الكلية بالفوز بهاتين الجائزتين حيث حصل بحث "شبكات افتراضية خضراء لأنظمة توزيع متزامنة ومستدامة" على جائزة أفضل ورقة بحثية في مؤتمر "التقدم نحو المستقبل المستدام (ICASF2023)" باشراف الدكتورة رشا حسن من قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية ليوا بالتعاون مع الدكتور أودوريكو مينديزابال من قسم المعلوماتية والإحصاء في جامعة سانتا كاتارينا الفيدرالية والدكتور فيرناندو دوتي من قسم علوم الكمبيوتر في الجامعة البابوية الكاثوليكية البرازيليتين. ويتناول البحث استخدام الشبكات الافتراضية للأنظمة الموزعة ذات المتطلبات الزمنية الهجينة من حيث زمن معالجة الرسائل في عقد الشبكة وزمن نقل الرسائل في قنوات الشبكة. تم اقتراح نموذجاً رياضياً يقوم بعملية تحديد الموارد اللازمة لهذا النوع من التطبيقات .

وقد أثبتت التجارب العملية أن الحل المقترح في الورقة البحثية يقلل الموارد اللازمة ويوازن الأحمال على الشبكات ويتوصل للحل الأمثل خلال وقت حسابي مقبول.

كما حصل البحث الثاني بعنوان "إدارة وتقييم التفاعل مع الطلاب بناءً على عمق التعلم" على جائزة أفضل ورقة بحثية في مؤتمر "النظم الذكية وتعلم الآلة الدولي (ICISML2024)" باشراف سامر ريحاوي والدكتورة سمر معطي من قسم تكنولوجيا المعلومات في كلية ليوا بالتعاون مع الدكتورة رزنيم محمد رصلي والدكتور شمس الأريّة عارفين من جامعة السلطان إدريس في ماليزيا. ويقدم البحث نموذجًا متقدمًا لتسجيل وتقييم مستوى مشاركة الطلاب في الفصول الدراسية، باستغلال قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق كما يكتشف النموذج وجوه الطلاب ويتنبأ بمدى انتباههم مما يتيح للمدرسين قياس التركيز دون تدخل بشري.

كما يمكّن هذا النموذج الذكي والموثوق من المدرسين من تكييف أساليب تدريسهم الأمر الذي يعزز تجربة الفصل الدراسي بشكل عام لجميع الطلاب.

ولفت البروفيسور سانتوش إلى أهمية هذه البحوث والتي تشكل حجر الأساس للمستقبل، حيث تقدم حلولاً مستدامة ومبتكرة لتحسين أنظمة التوزيع وتعزيز تفاعل الطلاب في الفصول الدراسية. إن هذه الإسهامات القيمة تعزز مكانة كلية ليوا في ساحة التكنولوجيا وتعكس التزامها بالتميز والابتكار.