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علوم الدار

أمطار متفاوتة الغزارة متوقعة غدا مع برق ورعد

أبوظبي
10 فبراير 2024 17:48

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غير مستقر يصبح غائما جزئيا إلى غائم  مع  بعض السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
ستكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتهل بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.
الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 40 :13 والمد الثاني عند الساعة 28 :03، والجزر الأول عند الساعة 54 :20 والجزر الثاني عند الساعة11: 08.
فى بحر عمان، يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب. ويحدث المد الأول عند 10:27 والمد الثاني عند الساعة 23:21، والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة33 :05.

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المصدر: وام
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