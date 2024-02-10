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شرطة أبوظبي توجه مناشدة للسائقين

شعار شرطة أبوظبي
10 فبراير 2024 18:41

ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، السائقين بالالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.
وحثت المديرية، في منشور على حساب شرطة أبوظبي على موقع فيسبوك، "على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة".
ودعت السائقين إلى "ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور".
وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار  تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة واستبدال الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزلق.
وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي "على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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