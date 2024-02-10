«الداخلية» تؤكد جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي

أكدت وزارة الداخلية، ممثلةً باللجنة العليا للأمن الداخلي، برئاسة وكيل وزارة الداخلية وحضور قادة الشرطة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والشركاء الاستراتيجيين، الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع المنخفض الجوي والتقلبات المصاحبة له والذي من المتوقع أن تتأثر به الدولة.

وأشارت الوزارة، في منشور على حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية، كل ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط التعامل واستمرارية الأعمال للجهات الحيوية، وذلك بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به».

وأكدت الوزارة «وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، داعيةً الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية».

وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور الكريم «عدم تداول الشائعات وعدم نشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة».