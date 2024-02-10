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علوم الدار

رئيس الدولة يبارك لأمير قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم

رئيس الدولة يبارك لأمير قطر الفوز بكأس آسيا لكرة القدم
10 فبراير 2024 21:33

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، فوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم، مساء اليوم السبت.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم».
  وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة. كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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تميم بن حمد
تهنئة
كأس آسيا لكرة القدم
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