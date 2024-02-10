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علوم الدار

منصور بن زايد يهنئ أمير قطر على الفوز بكأس آسيا لكرة القدم

منصور بن زايد يهنئ أمير قطر على الفوز بكأس آسيا لكرة القدم
10 فبراير 2024 22:04

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة بعد فوز المنتخب القطري بكأس آسيا لكرة القدم، مساء اليوم السبت.
وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «أهنئ الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس آسيا».
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «قدم المنتخبان القطري والأردني مستوى متميزاً خلال البطولة استحقا عليه الإشادة».
وأوضح سموه «أبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيمها هذه البطولة.. متمنياً لها مزيداً من الإنجازات الرياضية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
تميم بن حمد
تهنئة
كأس آسيا لكرة القدم
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