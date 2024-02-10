مدير عام «نقل عجمان» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في تعزيز وتطبيق الممارسات الابتكارية

سعيد أحمد (عجمان)

أكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان، أن الإمارات سباقة في تعزيز وتطبيق أفضل الممارسات، التي تسهم في نشر ثقافة البحث والابتكار لدى الأفراد والمؤسسات، وتطوير العمل بشكل يضمن لحكومة الإمارات أن تصبح ضمن أكثر الحكومات ابتكاراً على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف من مبادراتها المختلفة والنوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي تحسين الخدمات، من أجل تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة وعي الموظفين بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.

وقال لوتاه في حوار مع «الاتحاد»: إن الهيئة تحرص على عمل ورش متخصصة، وجلسات تفاعلية تهدف إلى نشر الوعي وتثقيف الموظفين بأهمية الابتكار والإبداع في تطوير الخدمات، كما تسعى إلى تشجيع الجمهور بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، للمشاركة معها في الأفكار والاقتراحات الابتكارية.

وأضاف مدير عام هيئة النقل بعجمان: إنه تمت إضافة خدمات الهيئة في تطبيق «عجمان ون» التابع لدائرة عجمان الرقمية، والذي يعد منصة متكاملة لكافة الخدمات الحكومية في الإمارة، لافتاً إلى أن التطبيق يأتي ضمن خطط الهيئة الرقمية لتعزيز استدامة العمليات وتنويع قنواتها الرقمية لمتعامليها.

وأكد أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في السعي نحو دعم التحول الرقمي في إمارة عجمان، للارتقاء بجودة خدماتها، مثمناً جهود دائرة عجمان الرقمية وما قدمته من جهد في ربط الخدمات الحكومية، وتقديمها ضمن تطبيق موحد يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وقال عمر لوتاه: إن هيئة النقل في عجمان استكملت سلسلة دوراتها التدريبية ضمن برنامج كفاءات وتطوير مهارات موظفيها واحتياجاتهم في جميع المجالات الإدارية والفنية، وذلك في إطار حرصها واهتمامها على تطوير مخرجات العمل وتأهيل الموارد البشرية، وتقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين، والاستثمار في جميع الموظفين لحصولهم على الدورات والبرامج التدريبية المطلوبة منهم، بهدف تمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل، وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات، مما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية.

وأشار عمر لوتاه، إلى أن هيئة النقل في عجمان نفذت 141 مبادرة خلال العام الماضي، تنوعت، واستهدفت مختلف الفئات المجتمعية، وذلك لكي تتوافق مع استراتيجية الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على أن تكون حاضرة بشكل فعال في كافة الفعاليات الدولية والعالمية، لوضع بصمة لها في كافة المحافل، من خلال آليات وخطط تتناسب مع الأحداث وتسهم في تضافر جهود الموظفين، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

وأوضح أن المبادرات تمثلت في 67 مبادرة داخلية للعاملين في الهيئة، و74 مبادرة خارجية بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة، وشملت العديد من المجالات، منها المجال الإعلامي والمجتمعي والرياضي والمحلي والعالمي، وأبرزها مبادرة «ساعة معرفة» تضمنت 5 ورش، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار، منها «مبادرة قهوة وفكره»، و«كرة الإبداع»، و«وعود الإمارات» وإطلاق ركن الابتكار في الهيئة.

ولفت مدير عام هيئة النقل بعجمان، إلى أنه تم توظيف الذكاء الاصطناعي في جميع خدمات الهيئة، من ضمنها الفعاليات والورش والمبادرات وغيرها، التي تهدف إلى تطوير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مشيراً إلى أن شهر «الإمارات للابتكار» يقام سنوياً بهدف تعزيز منظومة التطور في العمل المؤسسي، ويرسخ ثقافة الابتكار والبحث عن مشاريع وأفكار جديدة، من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

6 مبادرات

أكد عمر لوتاه، أن الهيئة تعتزم إطلاق 6 مبادرات رئيسة، وتنظم فعاليات تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزز المشاركة المجتمعية، حيث سيتم إشراك الموظفين والجمهور بمختلف فئاته في تطوير الخدمات المقدمة وتحسين سير العمل للوصول إلى خدمات استباقية، تسهم في توظيف تجارب ومبادرات تدعم توجهات الدولة وقيادتها الرشيدة، ولضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من شهر الابتكار والحصول على المخرجات لتطوير منظومة النقل في إمارة عجمان.