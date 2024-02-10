8335 مبنى أخضر في عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إجمالي عدد المباني الخضراء في الإمارة بلغ 8335 مبنى، حسب معايير البناء الأخضر المتعلق بالمباني السكنية.

يأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الدولة، وتجسيداً للمنهجيات المتبعة في عام الاستدامة والذي يواصل رحلته للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على نتائجه الإيجابية الملموسة. وأوضحت البلدية، في بيان صحفي، أن العدد يشمل المباني التي أُنجزت منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى لقرار البناء الأخضر والصادر منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي 2023. وأكد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن البلدية حققت الرقم المستهدف للعام الماضي والمتعلق بالمباني الخضراء، بسبب عملها الدؤوب لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني من خلال تطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء للفلل السكنية الجديدة في الإمارة. وقال الفلاسي: إن الاستدامة أصبحت منهج عمل وحياة في كافة المجالات، مشيراً إلى سعي الدائرة لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة المنسجمة مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الواضحة في العام 2024.