الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

8335 مبنى أخضر في عجمان

8335 مبنى أخضر في عجمان
11 فبراير 2024 01:12

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الدراسة عن بعد في مدارس عجمان غداً
بتوجيهات عمار النعيمي العمل عن بعد في حكومة عجمان غداً

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إجمالي عدد المباني الخضراء في الإمارة بلغ 8335 مبنى، حسب معايير البناء الأخضر المتعلق بالمباني السكنية.
يأتي ذلك انسجاماً مع توجهات الدولة، وتجسيداً للمنهجيات المتبعة في عام الاستدامة والذي يواصل رحلته للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على نتائجه الإيجابية الملموسة. وأوضحت البلدية، في بيان صحفي، أن العدد يشمل المباني التي أُنجزت منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى لقرار البناء الأخضر والصادر منذ عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي 2023. وأكد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن البلدية حققت الرقم المستهدف للعام الماضي والمتعلق بالمباني الخضراء، بسبب عملها الدؤوب لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني من خلال تطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء للفلل السكنية الجديدة في الإمارة. وقال الفلاسي: إن الاستدامة أصبحت منهج عمل وحياة في كافة المجالات، مشيراً إلى سعي الدائرة  لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة المنسجمة مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الواضحة في العام  2024. 

عجمان
دائرة البلدية والتخطيط
البناء الأخضر
الاستدامة
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
إصابة بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر
الرياضة
إصابة بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر
اليوم 18:19
مبنى وزارة الخارجية المصرية في القاهرة
علوم الدار
مصر تقدم التعازي والمواساة إلى الإمارات في شهداء الواجب
اليوم 18:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©