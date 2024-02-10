«شرطة أبوظبي» تشارك في حملة تنظيف منطقة النباغ بالعين

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في «حملة تنظيف البر السنوية»، التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لمنطقة «النباغ» بمدينة العين، تزامناً مع يوم البيئة الوطني الـ 27.

وأكدت أهمية تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة وترسيخ ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع، وتحقيق مفهوم الاستدامة من أجل حياة أفضل في المستقبل.

وتمثلت مشاركة شرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من المؤسسات المجتمعية والتعليمية، بالدور الفعَال الذي قام به فريق أعضاء «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية في تعزيز التواصل الإيجابي بين المشاركين، ونشر الوعي البيئي فيما بينهم.

وبث الفريق روح المسؤولية المجتمعية تجاه المحافظة على البيئة لخفض البصمة الكربونية، والمشاركة في أعمال التنظيف للمنطقة والمرافق العامة لها، إلى جانب عدد من منتسبي الإدارات الشرطية، حفاظاً على المظهر الجمالي للمنطقة وتخليصها من النفايات. وأسهمت الدوريات الأمنية بدورها في تعزيز الأمن والأمان من خلال تأمين الموقع، تعزيزاً لسلامة المشاركين وإنجاح فعاليات الحملة بالصورة المطلوبة، وعززت دورية السعادة الإيجابية بين المشاركين.

وأثنت جمعية أصدقاء البيئة على دور «شرطة أبوظبي» كشريك استراتيجي في دعم قضايا البيئة وتشجيع منتسبيها للمشاركة في الأعمال التطوعية لتنظيف المناطق البرية من أجل تحقيق الهدف المنشود بيئة آمنة من التلوث.