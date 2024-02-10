الأحد 11 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تشارك في حملة تنظيف منطقة النباغ بالعين

خلال مشاركة «شرطة أبوظبي» في تنظيف منطقة النباغ (من المصدر)
11 فبراير 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجزيرة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة الـ13»
100 لاعب من 14 دولة في «شتاء العين للشطرنج»

شاركت شرطة أبوظبي في «حملة تنظيف البر السنوية»، التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لمنطقة «النباغ» بمدينة العين، تزامناً مع يوم البيئة الوطني الـ 27.
وأكدت أهمية تعزيز الوعي بالمحافظة على البيئة وترسيخ ثقافة التطوع لدى كافة شرائح المجتمع، وتحقيق مفهوم الاستدامة من أجل حياة أفضل في المستقبل.
وتمثلت مشاركة شرطة أبوظبي، إلى جانب عدد من المؤسسات المجتمعية والتعليمية، بالدور الفعَال الذي قام به فريق أعضاء «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية في تعزيز التواصل الإيجابي بين المشاركين، ونشر الوعي البيئي فيما بينهم.
وبث الفريق روح المسؤولية المجتمعية تجاه المحافظة على البيئة لخفض البصمة الكربونية، والمشاركة في أعمال التنظيف للمنطقة والمرافق العامة لها، إلى جانب عدد من منتسبي الإدارات الشرطية، حفاظاً على المظهر الجمالي للمنطقة وتخليصها من النفايات. وأسهمت الدوريات الأمنية بدورها في تعزيز الأمن والأمان من خلال تأمين الموقع، تعزيزاً لسلامة المشاركين وإنجاح فعاليات الحملة بالصورة المطلوبة، وعززت دورية السعادة الإيجابية بين المشاركين.
وأثنت جمعية أصدقاء البيئة على دور «شرطة أبوظبي» كشريك استراتيجي في دعم قضايا البيئة وتشجيع منتسبيها للمشاركة في الأعمال التطوعية لتنظيف المناطق البرية من أجل تحقيق الهدف المنشود بيئة آمنة من التلوث.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
العين
البيئة
آخر الأخبار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
علوم الدار
حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي
اليوم 18:03
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بطقس غير مستقر وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:53
دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة
علوم الدار
العمل عن بُعد لموظفي حكومة الشارقة غداً
اليوم 18:30
إصابة بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر
الرياضة
إصابة بلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر
اليوم 18:19
مبنى وزارة الخارجية المصرية في القاهرة
علوم الدار
مصر تقدم التعازي والمواساة إلى الإمارات في شهداء الواجب
اليوم 18:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©