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علوم الدار

جامعتا الشارقة وبوتسدام الألمانية تبحثان التعاون وتبادل الخبرات

خلال اللقاء (وام)
11 فبراير 2024 01:12

الشارقة (وام)

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بحث الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، مع الدكتور أوليفر جونثر رئيس جامعة بوتسدام الألمانية، والوفد المرافق له، سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات البحث العلمي التطبيقي وتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.
ورحب مدير الجامعة خلال اللقاء بالوفد الزائر، واستعرض المكانة المرموقة التي بلغتها الجامعة حالياً محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك طبقاً لتصنيفات المنظمات الدولية المتخصصة بتقييم الجامعات على المستوى العالمي، مؤكداً أن الجامعة ترحب بكافة أشكال التعاون الأكاديمي والعلمي مع مختلف المؤسسات الأكاديمية الدولية.
وناقش الطرفان خلال اللقاء، سبل التعاون مستقبلاً في مختلف التخصصات، كالحوسبة والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والفلك والاستدامة والبيئة والمياه والشركات الناشئة، والاستفادة من الخبرات والتجارب والمعرفة بين الطرفين، إلى جانب التعاون في تنظيم الأنشطة البحثية، والعمل على المشاريع والبحوث العلمية التطبيقية وإطلاق برامج أكاديمية مشتركة.

حميد مجول النعيمي
جامعة الشارقة
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