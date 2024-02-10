«تعليم» تحدد آلية الانضمام لـ18 نادياً طلابياً في الفنون الإبداعية

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، آلية الانضمام في أندية الفنون الإبداعية في المدارس الحكومية، مركزة على المهارات التي يمكن للطلبة والمشرفين اكتسابها والفرص المحلية والدولية التي ستفتح أمامهم.

وشرحت المؤسسة، أن الأندية الطلابية هي إطار تنظيمي وآلية منهجية وعملية لمزاولة نشاط معيّن ينمّي ويعزز مهارات الطلبة في مختلف المجالات. وتضم هذه الأندية مجموعة من الطلبة تضمّهم ميول مشتركة في أحد المجالات، ويعملون معاً على تعزيز وتطوير مهاراتهم بإشراف معلمين مختصين أكفّاء. وتتّسم هذه الأندية بالتنوع العلمي والفكري والثقافي والإبداعي، كما تعدّ الطلبة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.

وأشارت إلى أن أندية الفنون الإبداعية، وهي الأندية المعنية بمواد الموسيقى والمسرح والفنون البصرية. وتهدف إلى دعم وتعزيز المناهج الدراسية وإعطاء الطالب الفرصة للممارسة العملية لهذه الأنشطة، بما يسمح له بالتعبير عن نفسه واكتشاف مواهبه، كما تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس، وبناء روح العمل الجماعي.

ويتم تنظيم أنشطة الأندية خلال ساعات اليوم الدراسي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لفترة تتراوح بين 45 و60 دقيقة. وتعدّ أنشطة النادي إلزامية لجميع الطلبة، ويتطلب من مديري المدارس، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية تشجيع جميع الطلبة للمشاركة في نادٍ واحد من اختياره.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أهداف الأندية الطلابية بأنها تبرز وتعرّف على الفنون الإبداعية بطريقة ممتعة، وتتيح الفرصة للطلبة للتعبير الإبداعي، وبناء الشخصية الإيجابية في المنطلقة في المجتمع، ورصد الموهوبين في هذه المجالات من الطلبة وأفراد المجتمع المدرسي، ودعم أعمالهم ومشاركتها في منافسات، محلياً ودولياً.

أما القيم والمهارات المكتسبة من تلك الأندية فهي تنمية الحس الفني والثقافي والإبداعي والجمالي لدى الطلبة، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الطلبة، ودعم الإبداع واستشراف المستقبل، وإعداد الطلبة للمشاركة في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية. وتتوزّع الأندية في المدرسة الإماراتية على ثلاثة مجالات تخصصية رئيسة هي الفنون الموسيقية، الفنون البصرية، والفنون المسرحية والتي تتضمن جميعها 18 نادياً مختلفاً منها سبعة في الموسيقى هي العزف على آلات الريكوردر أو «الأورغ» والكمان والجيتار، والكورال المختلط، بالإضافة إلى كورال البنين والبنات والموسيقى الشعبية الإماراتية، وسبعة في الفنون البصرية هي الرسم والتصوير الفوتوغرافي، وتصميم الأزياء، والخط العربي والتركيب والتشكيل الخزفي، وأربعة في عالم المسرح هي الدراما والأداء المسرحي، وتصميم الأزياء، والماكياج، والكتابة المسرحية.